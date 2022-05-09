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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazancıyla 2.465,71 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 09.05.2022
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,99 puan artarken, toplam işlem hacmi 38,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,50 ve holding endeksi yüzde 0,39 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,33 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,84 ile spor oldu.

Analistler, devam eden jeopolitik riskler ve Çin'de yeni tip koronavirüs salgını tedbirlerinin enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırmasıyla küresel piyasalarda negatif bir seyir izlendiğini, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığını söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha "şahin" politikaların gerekebileceği endişelerinin de pay piyasalarını baskıladığını aktaran analistler, dolar endeksi ve tahvil faizlerinin seyrinin yakından izlenmeye devam edileceğini kaydetti.

Dolar endeksi, bugün 104,2'ye ulaşarak 20 yılın zirvesindeki seyrine devam etti.

Yarın Fed, Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildiren analistler, veri gündeminde yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endekslerinin öne çıkacağını belirtti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.420 puanın destek, 2.480 ve 2.520 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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