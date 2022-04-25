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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,41 değer kazancıyla 2.482,60 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 25.04.2022
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,10 puan artarken, toplam işlem hacmi 43,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,86 ve holding endeksi yüzde 0,68 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,32 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,36 ile metal, ana sanayi oldu.

Analistler, küresel piyasalarda, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının para politikalarında beklenenden daha "şahin" adımlar atacağına ilişkin endişelerle negatif bir seyir izlenmesine karşın BIST 100 endeksinin BBVA'nın Garanti için gönüllü pay alım teklifi fiyatını yükseltmesiyle bankacılık hisseleri öncülüğünde pozitif ayrıştığını belirtti.

BBVA Yönetim Kurulu, Garanti BBVA'nın halihazırda BBVA mülkiyetinde bulunmayan payları için gönüllü pay alım teklifinde hisse başı fiyatı 12,20 liradan 15 liraya yükseltti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, Richmond Fed sanayi endeksi ve yeni konut satışları ile Japonya'da işsizlik oranının öne çıkacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.440 ve 2.370 seviyelerinin destek, 2.550 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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