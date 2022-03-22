Dolar
14.82
Euro
16.33
Altın
1,921.99
ETH/USDT
3,001.30
BTC/USDT
42,573.00
BIST 100
2,188.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,63 değer kazanarak 2.188,81 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 22.03.2022
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,78 puan artarken, toplam işlem hacmi 33,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,59 ve holding endeksi yüzde 1,03 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,27 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 4,38 ile metal, ana sanayi oldu.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasındaki tutumunun da oynaklığı artırdığını söyledi.

Yarın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını aktaran analistler, veri gündeminde yurt içinde tüketici güven endeksi, iş gücü istatistikleri ve dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, İngiltere'de enflasyon, ABD'de yeni konut satışlarının öne çıkacağını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.195 ve 2.220 seviyelerinin direnç, 2.130 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Kovid-19'a yakalandı
Beyaz Saray 4. doz Kovid-19 aşılarını karşılamak için fon sıkıntısı yaşıyor
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 973 bine yaklaştı
Suudi Arabistan, yurt dışından gelenlere yönelik Kovid-19 kısıtlamalarını tamamen kaldırdı
Çin'de son 24 saatte 2 bin 338, Hong Kong'da 14 bin 68 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

ASELSAN'dan 32,6 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi

Borsa güne düşüşle başladı

BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta "yukarı adım kuralı" bugün de geçerli olacak

BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta "yukarı adım kuralı" bugün de geçerli olacak
Küresel piyasalar Powell'ın açıklamaları sonrası karışık seyrediyor

Küresel piyasalar Powell'ın açıklamaları sonrası karışık seyrediyor
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı