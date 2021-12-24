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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,76 değer kazancıyla 1.891,28 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 24.12.2021
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 85,99 puan artarken, toplam işlem hacmi de 26,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 5,11 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 8,82 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 1,54 ile turizm oldu.

Analistler, haftaya birçok ülkedeki borsaların Noel tatili dolayısıyla işleme kapalı olacağını belirterek, açık olan sınırlı sayıdaki borsalarda, zayıf veri gündeminin de etkisiyle düşük işlem hacimli dalgalı bir seyrin öne çıkabileceğini kaydetti.

Haftaya yurt içinde veri gündeminde ekonomik güven endeksi, sektörel güven endeksleri, reel kesim güven endeksi, imalat sanayi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.920 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu, olası düşüşlerde 1.790 puanın destek konumuna gelebileceğini bildirdi.

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