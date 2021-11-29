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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,82 değer kazanarak günü 1.808,79 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 29.11.2021
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,39 puan artarken, toplam işlem hacmi 28,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,39 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,79 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,27 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 0,85 ile turizm oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişeler devam etse de yeni haftanın ilk işlem gününde iyimserliğin ön plana çıktığını söyledi.

Yarın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın sunumlarının piyasaların odağında olacağını belirten analistler, veri gündeminde ise yurt içinde büyüme, yurt dışında ise Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de tüketici güven endeksi, Avro Bölgesinde enflasyonun öne çıkacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.830 seviyesinin direnç, 1.730 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) 3. çeyrekte yüzde 8,1 büyümesini bekliyor. Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 10 olarak gerçekleşti.

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