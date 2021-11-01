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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,94 değer kazanarak günü 1.536,32 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 01.11.2021
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,28 puan artarken, toplam işlem hacmi 20,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,26, holding endeksi yüzde 0,51 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,45 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,28 ile inşaat oldu.

BIST 100 endeksi, yükseliş eğilimini üst üste 10'uncu gününe taşıdı ve günü 1.536,32 puandan tamamlayarak 18 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, yurt içi piyasalarda ekim başlarından bu yana devam eden pozitif seyrin sürdüğünü ifade etti.

Yarın Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının izleneceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise yurt içinin sakin olduğunu yurt dışında ise Avro Bölgesinde ve Almanya'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıkacağını dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 puanın direnç bölgesi, 1.480 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.















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