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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,18 değer kazanarak günü 1.522,04 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 28.10.2021
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,79 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,77 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,15 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,58 ile sigorta oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla pay piyasalarında saat 12.30'a kadar sürekli müzayede işlemleri, saat 12.30-12.40 arasında ise kapanış seansı gerçekleşti.

BIST 100 endeksi, 3,5 günlük tatil öncesi yükseliş eğilimini üst üste 9'uncu işlem gününe taşıdı ve günü yüzde 0,18 değer kazanarak 1.522,04 puandan tamamladı.

Bu arada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bugün Enflasyon Raporu'na ilişkin bilgilendirme toplantısında, "Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 18,4 olacağını, 2022'de yüzde 11,8, 2023'te yüzde 7'ye gerileyeceğini, orta vadede yüzde 5'te istikrar kazanacağını düşünüyoruz." dedi.

Analistler, 3. çeyreğe ilişkin açıklanan şirket karlılıklarının beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini belirterek, pay piyasalarında hisse ve sektör bazlı ayrışmaların dikkati çektiğini kaydetti. Analistler, yarın yurt dışında Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Haftaya yurt içinde enflasyon, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ihracat rakamları, Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.530 puanın direnç, 1.480 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,50 artmasını bekliyor.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,50) göre, bir önceki ay yüzde 19,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,01'e yükseleceği hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 128 baz puan artarak yüzde 19,30'a yükseldi.

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