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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,16 değer kazanarak günü 1.392,64 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 05.07.2021
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,97 puan artarken, toplam işlem hacmi 12 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,21 ve holding endeksi yüzde 1,14 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,36 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,48 ile madencilik oldu.

Analistler, bugün ABD borsalarının resmi tatil dolayısıyla kapalı olduğunu anımsatarak, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü yayımlanacak toplantı tutanaklarının beklendiğini söyledi.

Yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri ve ZEW endeksleri, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ISM hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.350 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

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