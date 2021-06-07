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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,99 değer kazanarak günü 1.447,08 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 07.06.2021
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,15 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,98 ve holding endeksi yüzde 1,03 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,85 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,19 ile turizm oldu.

Analistler, hafta sonu, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, "daha yüksek bir faiz seviyesinin hem ABD Merkez Bankası (Fed) hem de toplum için pozitif olacağı" yönündeki söyleminin piyasaların odağına yerleştiğini belirtti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve Japonya'da büyüme, Almanya'da ZEW endeksleri, ABD'de dış ticaret dengesi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.470 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.


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