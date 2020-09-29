Euro
9.21
Dolar
7.85
BIST 100
1,123.25
Altın
1,892.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Ekonomi

Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,19 değer kazanarak günü 1.123,25 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 29.09.2020
Borsa, günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,08 puan artarken, toplam işlem hacmi 22,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. 

Bankacılık endeksi yüzde 0,69 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,10 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,89 ile orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren ise yüzde 2,11 ile turizm oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Yeni Dengelenme, Yeni Normal, Yeni Ekonomi” ana temasıyla hazırlanan Yeni Ekonomi Programı'nı (2021-2023) açıklaması sonrası alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, 1.120-1.125 bandında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve Çin'de Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.130 ve 1.155 seviyelerinin direnç, 1.110 ve 1.090'ın destek konumuna geldiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İdlib'de okullar Kovid-19 nedeniyle gecikmenin ardından açıldı
İran'da son 24 saatte 207 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığından koronavirüse karşı yeni kamu spotları
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 167 bini geçti
Kovid-19'la mücadelede eşi ve çocuklarından ayrı 5 ay geçirdi

Benzer haberler

Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa güne yükselişle başladı

Yurt içi piyasalar YEP'i bekliyor

Avrupa borsaları bankacılık sektörünün öncülüğünde yükselişle kapandı

Avrupa borsaları bankacılık sektörünün öncülüğünde yükselişle kapandı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa haftaya yatay başladı

Borsa haftaya yatay başladı