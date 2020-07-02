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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,38 değer kazancıyla günü 116.907,77 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 02.07.2020
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.592,79 puan artarken, toplam işlem hacmi 21 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. 

Bankacılık endeksi yüzde 0,75, holding endeksi yüzde 1,87 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,89 ile turizm, tek gerileyen ise yüzde 0,12 ile ulaştırma oldu.

Avrupa borsalarındaki yükselişlerin pozitif etkisiyle 117.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, 116.907,77 puanla 19 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satınlama Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 114.000 ve 112.500 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını belirten analistler, 116.000 ve 117.500'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,70 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,70) göre, bir önceki ay yüzde 11,39 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,14'e çıkacağı hesaplanıyor.

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