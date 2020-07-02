Euro
7.74
Dolar
6.85
BIST 100
116,695.80
Altın
1,772.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasına AIIB'den 300 milyon dolarlık kredi

Asya Altyapı Yatırım Bankası Yönetim Kurulu, yeni tip koronavirüs pandemisinin etkilerinin azaltılmasında kullanılması amacıyla Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasına 300 milyon dolar tutarında kredi sağlanmasını onayladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 02.07.2020
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasına AIIB'den 300 milyon dolarlık kredi

İstanbul

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) Yönetim Kurulunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin etkilerinin azaltılmasında kullanılması amacıyla 300 milyon dolar tutarında kredi sağlanmasını onayladığını bildirdi.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "AIIB Yönetim Kurulu, bankamıza Kovid-19 etkilerinin azaltılması amacıyla kullanılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ile 300 milyon dolar tutarında kredi sağlanmasını onaylamıştır." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de günlük Kovid-19 vaka sayısı rekor artışla 50 bini geçti
Trabzon Havalimanı'nda Kovid-19 testleri yapılmaya başlandı
İran'da riskli bölgelerde yeni koronavirüs tedbirleri devrede
Kovid-19'u yenen sağlık çalışanları immün plazma bağışlarıyla da şifa oluyor
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 11 bini geçti

Benzer haberler

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasına AIIB'den 300 milyon dolarlık kredi

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasına AIIB'den 300 milyon dolarlık kredi