Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasına AIIB'den 300 milyon dolarlık kredi
Asya Altyapı Yatırım Bankası Yönetim Kurulu, yeni tip koronavirüs pandemisinin etkilerinin azaltılmasında kullanılması amacıyla Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasına 300 milyon dolar tutarında kredi sağlanmasını onayladı.
İstanbul
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) Yönetim Kurulunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin etkilerinin azaltılmasında kullanılması amacıyla 300 milyon dolar tutarında kredi sağlanmasını onayladığını bildirdi.
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "AIIB Yönetim Kurulu, bankamıza Kovid-19 etkilerinin azaltılması amacıyla kullanılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ile 300 milyon dolar tutarında kredi sağlanmasını onaylamıştır." ifadelerine yer verildi.