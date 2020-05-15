Euro
7.46
Dolar
6.90
BIST 100
100,057.90
Altın
1,748.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,58 değer kazancıyla 99.768,15 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 15.05.2020
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,58 değer kazancıyla 99.768,15 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 575,12 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,50 ve holding endeksi yüzde 0,03 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,47 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,59 ile spor oldu.

Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu Toplantısında açıklayacağı faiz kararı, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranının, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları, Avro Bölgesinde enflasyon, Almanya'da açıklanacak ZEW endeksleri, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu, 99.000 ve 97.200'ün destek olarak öne çıktığını bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de erkeklerin kadınlardan daha az maske taktığı belirlendi
Sri Lanka'da Kovid-19'dan ölen Müslümanların cesedinin yakılmasının durdurulması istendi
Sağlık Bakanlığından minibüs şoförleri ve yolcular için rehber
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 106 bin 133'e ulaştı
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 610'a yükseldi

Benzer haberler

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
BM: Kovid-19'un küresel ekonomiye iki yıllık maliyeti 8,5 trilyon dolar

BM: Kovid-19'un küresel ekonomiye iki yıllık maliyeti 8,5 trilyon dolar
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı