Tarım ve Orman Bakanlığından 50 bin ton patates ihracatına izin
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 50 bin ton patates ihracatına izin verildiğini bildirdi.
Ankara
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tarım ve gıda sektöründe üretim, tüketim ve stok durumu ile piyasadaki fiyat değişimlerini yakından takip ettiklerini belirtti.
Tarım ve gıda sektöründe, üretim, tüketim ve stok durumu ile piyasadaki fiyat değişimlerini yakından takip ediyoruz.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) May 15, 2020
Adana, Hatay ve İzmir’de turfanda patates hasadının başlamasıyla birlikte, yurtiçi arz güvenliğimiz güçlü bir seviyeye ulaştı.
Adana, Hatay ve İzmir’de turfanda patates hasadının başlamasıyla, yurt içi arz güvenliğinin güçlü bir seviyeye ulaştığını ifade eden Pakdemirli, "Bugün itibariyle 50 bin ton patatesin ihracatına ön izin vermeye başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi amacımız, üreticiyi korumak, tüketicimizi kollamak." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.