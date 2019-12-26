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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,29 değer kazancıyla 113.653,02 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 26.12.2019
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 323,80 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,16 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 10,44 ile finansal kiralama,faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,21 ile madencilik oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 114.534,75 puanla 9 Nisan 2018 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Endeks. böylece 20 ay sonra ilk kez 114.000 puanın üzerine çıktı.

Analistler, Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle açık olan piyasalarda sakin bir seyir izlenmesinin beklendiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400'ün üzerinde yeni hedeflerin 115.000 ve 115.500 seviyeleri olacağını, 111.000 puanın ise destek konumuna geldiğini kaydetti.

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