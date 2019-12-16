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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,59 değer kazancıyla 111.125,51 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 16.12.2019
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 648,91 puan artarken, toplam işlem hacmi 9,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi yüzde 0,72 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,79 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,56 ile inşaat oldu.

BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki yükselişlerin pozitif etkisiyle 111.500 sınırına kadar yükseldi.

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinde piyasaların beklentisi doğrultusunda birinci faz anlaşmaya varılsa da konuya ilişkin detaylar ve gelecek açıklamaların gündemin odağında kalmaya devam edeceğini belirtti.

Yarın yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 112.500 seviyesinin direnç, 108.500'ün destek konumuna geldiğini söyledi.

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