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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3.895,75 puan ve yüzde 4,13 artarak 98.336,85 puana çıktı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 04.04.2019
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,13 değer kazancıyla 98.336,85 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3.895,75 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 5,99, holding endeksi yüzde 3,82 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,25 ile iletişim, tek gerileyen ise yüzde 1,27 ile menkul kıymet yatırım ortalığı oldu.

BIST 100 endeksi genele yayılan alışların etkisiyle 98.336,85 puana kadar yükseldi ve günü bu seviyeden tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.500 puanın destek, 98.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 100.000 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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