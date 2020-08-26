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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,63 değer kazancıyla günü 1.099,02 puandan tamamladı.

Murat Birinci   | 26.08.2020
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,85 puan artarken, toplam işlem hacmi 17,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,47 ve holding endeksi yüzde 0,46 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,02 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,89 ile ulaştırma oldu.

Güne düşüşle başlayan ve 1.085,99 puan kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen alımlarla en yüksek 1.104,65 puana kadar yükseldi ve günü de yüzde 0,63 artışla 1.099,02 puandan kapattı.

Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetinin, yurt dışında da Jackson Hall toplantısında başta ABD Merkez Bankası (Fed) Bakanı Jerome Powell olmak üzere merkez bankası başkanlarının açıklamalarının takip edileceğini belirtti.

ABD-Çin ilk faz ticaret müzakereleri ve yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söylen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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