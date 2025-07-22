Dolar
40.40
Euro
47.55
Altın
3,432.60
ETH/USDT
3,719.40
BTC/USDT
118,700.00
BIST 100
10,616.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü yatay seyirle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yatay seyirle 10.616,18 puandan tamamladı.

Tunahan Kükürt  | 22.07.2025 - Güncelleme : 22.07.2025
Borsa günü yatay seyirle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,09 puan azalırken, toplam işlem hacmi 119,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,47, holding endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,91 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise bankacılık oldu.

Küresel piyasalar, gümrük tarifelerine ilişkin belirsizliklerle karışık seyrederken, BIST 100 endeksi bankacılık endeksinde düşüşle günü yatay seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, mayısta finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı 2 milyar 67 milyon dolar artarak 176 milyar 233 milyon dolara çıktı.

Analistler, yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde tüketici güven endeksi ve ABD'de haftalık mortgage başvuruları ile mevcut konut satışlarının takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 seviyelerinin direnç, 10.500 ve 10.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TİKA ile Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı heyetleri Ankara'da görüştü
Hava sıcaklığı bugün 6 ilde 40 dereceyi aştı
Birçok ilde hissedilen hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı
Denize kentsel atık su deşarj eden Yalova Belediyesine 1,3 milyon lira ceza
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında şüpheli sayısı 330'a yükseldi

Benzer haberler

Borsa günü yatay seyirle tamamladı

Borsa günü yatay seyirle tamamladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet