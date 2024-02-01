Dolar
30.33
Euro
32.97
Altın
2,054.04
ETH/USDT
2,303.30
BTC/USDT
42,894.00
BIST 100
8,646.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Tören Salonu'nda “Yılın Basın Fotoğrafları Ödül Töreni”nde konuşuyor. Fransa’nın başkenti Paris’te başlayan Filistin’e destek yürüyüşü Belçika’da devam ediyor. Protestocular AB Konseyi’nin düzenlendiği Brüksel’de Gazze’ye destek gösterisi gerçekleştiriyor.
logo
Ekonomi

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,76 değer kazancıyla günü 8.646,12 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 8.682,35 puana taşıdı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
Borsa günü rekorlarla tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 149,46 puan artarken, toplam işlem hacmi 113,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,45, holding endeksi yüzde 2,84 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,64 ile taş toprak, en çok gerileyen ise yüzde 0,91 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini sabit bırakmasının ardından açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine martta başlamanın erken olduğuna işaret etmesinin küresel pay piyasalarını etkilemeye devam ettiğini söyledi.

Öte yandan İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini beklentiler doğrultusunda 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te sabit bıraktı.

BoE Başkanı Andrew Bailey, Banka'nın henüz politika faizinde indirim adımı atabilecek noktada olmadığını ve faiz indirimi konusunda spekülasyon yapmak istemediğini belirtti.

BoE'nin faiz indirimine bu yaz başlayabileceği öngörülürken, Fed ve Avrupa Merkez Bankası'na (ECB) göre bu konuda daha yavaş hareket etmesi bekleniyor.

Yarın yurt içinde ihracat rakamları, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporunun öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.700 ve 8.800 seviyelerinin direnç, 8.600 ve 8.560 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Başbakanı Lamine Zeine'yi kabul etti
DEAŞ'a yönelik Kahramanlar-48 Operasyonu'nda 15 şüpheli yakalandı
AK Parti'den aday gösterilen Fatih Belediye Başkanı Turan: İnşallah İBB'yi kazanırsak otopark sorunu çözülecektir
Şehit Özdemir'in depremzede ailesine evi bu ay teslim edilecek
İstanbul Havalimanı'nda 2024 hedefi: 85 milyon yolcu, 11 yeni hava yolu şirketi

Benzer haberler

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Ziraat Bankası'ndan ihracatçıya "5 milyon dolar" ve "150 milyon lira" alternatifli destek paketi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa rekor seviyeyi gördü

Borsa rekor seviyeyi gördü
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi

Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet