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Ekonomi

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,75 artışla günü 6.187,09 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 6.223,26 puana taşıdı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 07.07.2023 - Güncelleme : 07.07.2023
Borsa günü rekorlarla tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 45,94 puan artarken, toplam işlem hacmi 99,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,35 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,52 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,67 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,63 ile spor oldu.

ABD'de tarım dışı istihdam haziranda 209 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,7'den yüzde 3,6'ya geriledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantısında politika faizini yüzde 95 ihtimalle 25 baz puan artıracağı öngörülüyor.

Analistler, tarım dışı istihdam verisinin beklentileri karşılayamamasına karşın iş gücü piyasasının hala güçlü seyrettiğini, Fed yetkililerinin sıkı para politikasını devam ettirmeye kararlı olabileceklerini belirterek, ülkedeki özel sektör istihdamı verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini kaydetti.

ABD'de ekonomik aktiviteye ilişkin alınan karışık sinyallerle piyasalarda dalgalı bir seyir izlendiğini ifade eden analistler, haftaya yurt içinde sanayi üretimi, ödemeler dengesi, işsizlik oranı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise Fed Bej Kitap raporu, ABD'de enflasyon, tüketici güven endeksi, Çin'de ve Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi ve İngiltere'de sanayi üretiminin öne çıkacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.000 ve 5.900 seviyelerinin destek, 6.250 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin mayısta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,44 artmasını bekliyor.

Mayısta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 5,95 artacağını öngören ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 7,03 milyar dolar açık vermesini bekliyor.


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