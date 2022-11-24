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Ekonomi

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,08 kazançla 4.858,21 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 4.939,73 puana taşıdı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 24.11.2022
Borsa günü rekorlarla tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,06 puan artarken, toplam işlem hacmi 133,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,79 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,47 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,10 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,3 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizinin yüzde 10,50'den yüzde 9'a indirilmesine karar verdi.

Banka açıklamasında, ''Kurul, mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğunu değerlendirmiş, ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar vermiştir" ifadelerine yer verildi.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarındaki faiz artırım hızının yavaşlatılmasına ilişkin güçlü sinyallerle pozitif bir seyir izlendiğini belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında 50 baz puan faiz artışına gitmesine kesin gözüyle bakılırken, 75 baz puan faiz artırım ihtimali oldukça zayıflamış görünüyor.

Yarın tatil nedeniyle ABD'de piyasaların kapalı olmaya devam edeceğini ifade eden analistler, yurt içinde TCMB'nin Finansal İstikrar Raporu ile Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in de açıklaması beklenen kredi notu değerlendirme raporunun piyasaların odağında bulunacağını aktardı.

Yarın veri gündeminde yurt dışında Japonya'da enflasyon ve Almanya'da büyümenin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 ve 4.950 seviyelerinin direnç, 4.800 ve 4.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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