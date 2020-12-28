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Ekonomi

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,93 artışla günü 1.439,29 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.442,79 puanla da rekor seviyeyi gördü.

Burhan Sansarlıoğlu   | 28.12.2020
Borsa günü rekorlarla tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,26 puan artarken, toplam işlem hacmi 25,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,21 ile metal eşya makina, en çok kaybettiren ise yüzde 2,15 ile spor oldu.

Döviz kurlarındaki düşüşün pozitif etkisiyle gün boyu alıcılı seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü 1.439,29 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.442,79 puanla da rekor seviyeyi gördü.

Analistler, ABD'de teşvik paketinin onaylanması ve AB ile İngiltere'nin, Brexit sonrası ticaret ilişkileri belirleyecek anlaşma üzerinde uzlaşı sağlamasının ardından gündemin hafiflediğini belirtti.

Yarın yurt içinde ekonomik güven endeksinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.455 seviyesinin direnç, 1.390 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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