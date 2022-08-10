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Ekonomi

Borsa günü rekorla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,59 kazançla 2.829,58 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.829,62 puana taşıdı.

Muhammed Said Tanıl   | 10.08.2022
Borsa günü rekorla tamamladı

Istanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 44,41 puan artarken, toplam işlem hacmi 48,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,97 ve holding endeksi yüzde 1,56 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,13 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 9,46 ile madencilik oldu.

Analistler, ABD'de temmuzda yıllık enflasyonun yüzde 8,5 artarak beklentilerin altında yükseliş göstermesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" para politikalarında gevşemeye gidebileceği beklentisi ile pay piyasalarında risk iştahının arttığını söyledi.

Açıklanan şirket finansal sonuçları nedeniyle sektör ve hisse bazlı ayrışmaların sürebileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.850 seviyesinin direnç, 2.800 ve 2.780 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Analistler, yarın yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini bildirdi.

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