BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 92,84 puan azalırken, toplam işlem hacmi 198,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,31 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,80 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,78 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,08 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışı yatırımcıların odağındaki yerini korurken karışık bir seyir izliyor.

Bununla birlikte, bölgede oluşan barış ikliminin İsrail'in Lübnan'ı hedef almasının ardından İran'ın müzakerelerden çekilmesiyle tehlikeye girmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde daha şahin politikalara yönelebileceği sinyalini vermesi, doları diğer para birimleri karşısında desteklerken küresel piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde baskı oluşturuyor.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde Tüketici Güven Endeksi'nin, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.500 puanın destek, 14.900 ve 15.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.