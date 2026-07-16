Halka arz sürecini tamamlayan Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret AŞ, Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle "SSAAT" koduyla işlem görmeye başladı.

Borsa İstanbul'da gong, Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret AŞ için çaldı Halka arz sürecini tamamlayan Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret AŞ, Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle "SSAAT" koduyla işlem görmeye başladı.

Saat ve Saat'in gong töreni, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Saat ve Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, Yönetim Kurulu üyeleri Nurullah Dönmez ve Hamza Kaya, Genel Müdür yardımcıları Hüseyin Dönmez ve Hayati Bayraktar, Garanti BBVA Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Jankat Bozkurt, Halk Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Vekili Güner Gezen'in katılımıyla düzenlendi.

Ergun, törende yaptığı konuşmada, Saat ve Saat'in uzun yıllara dayanan tecrübe ve birikimiyle sektörünün liderleri arasında yer aldığını söyledi.

Saat ve Saat'in geniş ürün portföyüyle yurt içi ve dışında büyümeye devam ederek Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini dile getiren Ergun, "Saat ve Saat, gerçekleştirdiği halka arzla ve kendisine güvenen yeni yatırımcılarının kattığı güçle bundan sonraki süreçte başarılarına devam edecek, hedeflerini daha da ileriye taşıyacaktır." dedi.

Saat ve Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya da kuruldukları 1994'ten bu yana alanlarında Türkiye'nin lider firması olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kaya, Saat ve Saat'in 185 mağazası, çevrim içi satış sistemi, 1150 çalışanı ve Edirne'den Van'a ulaşan 600'ün üzerinde bayi ağıyla Türkiye'nin alanında açık ara lider şirketi olduğunu söyledi.

Yıllık 13,4 milyar lira ciro yaptıklarını ve bu rakama ulaşabilmek için 2 milyon adet saat sattıklarını belirten Kaya, yıllardır yüzde 30 ila 35 bandında faiz, amortisman ve vergi öncesi kar ürettiklerini dile getirdi.

Kaya, halka arzlarını bir saat ustası hassasiyetiyle hazırladıklarını ifade ederek, "Halka arzımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum ve bu süreç için Halk ve Garanti Yatırım başkanlığında konsorsiyum liderlerine teşekkür ediyorum." dedi.