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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 değer kaybederek 10.642,60 puandan tamamladı.

Tunahan Kükürt  | 25.07.2025 - Güncelleme : 25.07.2025
Borsa günü düşüşle tamamladı

Istanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 46,45 puan azalırken, toplam işlem hacmi 83,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,43, holding endeksi yüzde 0,32 değer kaybetti.

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Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,61 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 1,79 ile iletişim oldu.

Güne pozitif başlayan ve 10.722,97 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyelerden gelen satışlarla düşüşe geçerek haftanın son işlem gününü negatif bir seyirle tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı imalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), temmuzda geçen aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74,2'ye geriledi. Reel Kesim Güven Endeksi de aynı dönemde 0,1 puan azalarak 100,2'ye düştü.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde dış ticaret dengesi ve işsizlik oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin, yurt dışında ise ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam ve Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerinin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.400 seviyenin destek, 10.700 ve 10.800 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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