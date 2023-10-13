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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,77 değer kaybederek günü 8.113,30 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 13.10.2023 - Güncelleme : 13.10.2023
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 145,97 puan azalırken, toplam işlem hacmi 106 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,41, holding endeksi yüzde 1,54 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,84 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 3,57 ile sigorta oldu.

Küresel pay piyasaları, ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerin artması ve İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bir alana yayılabileceği endişeleriyle dalgalı seyrediyor.

Analistler, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin, çarşamba günkü Üretici Fiyat Endeksi ve geçen haftaki tarım dışı istihdam verisiyle beraber ele alındığında gelecek döneme ilişkin endişelerin güçlü kalmasına neden olduğunu söyledi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,7 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Öte yandan, dün İsrail'in Suriye'ye saldırısında Şam ve Halep'teki uluslararası havalimanlarının eş zamanlı hizmet dışı kaldığına yönelik haber akışı, çatışmaların daha da genişleyebileceği tehlikesini artırırken risk iştahı önemli oranda azaldı.

Analistler, ABD'li bankaların bu yılın üçüncü çeyreğinde net kar ve gelirlerinin beklentileri aşması sonrası pay piyasalarında risk iştahının artabileceğini söyledi.

Ülkenin büyük bankaları üçüncü çeyrek bilançolarını açıklamaya başlarken, JPMorgan Chase'in net karı söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35, Citigroup'un yüzde 2 ve Wells Fargo'nun yüzde 61 arttı.

Haftaya yurt içinde bütçe dengesi, konut satışları, konut fiyat endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, Fed'in "Bej Kitap" raporu, ABD'de sanayi üretimi, perakende satışlar, inşaat izinleri, Çin'de büyüme, Avro Bölgesinde, İngiltere'de ve Japonya'da enflasyonun öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.080 puanın destek, 8.400 ve 8.550 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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