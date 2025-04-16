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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,36 değer kaybederek 9.266,09 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 127,70 puan azalırken, toplam işlem hacmi 90,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi yüzde 1,99 değer kaybetti.

Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 5,93 ile finansal kiralama faktoring oldu.

ABD ile Çin arasındaki tarife gerilimine ilişkin yeni gelişmeler küresel piyasalarda risk algısını yeniden artırdı. Bu durum pay piyasalarında satışlara neden olurken, gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmaya çevrildi.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında alacağı faiz kararı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.100 puanın destek, 9.400 ve 9.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Analistler, yarınki toplantıda ECB'nin politika faizlerinde indirime gitmesinin beklendiğini ifade ediyor.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler ise nisan ayında TCMB'nin politika faizini değiştirmeyerek yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

AA Finans'ın TCMB'nin yarın yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 34,50 oldu.

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