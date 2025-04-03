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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,41 değer kaybederek 9.484,26 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 39,05 puan azalırken, toplam işlem hacmi 88,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,10 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,18 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,23 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en fazla kaybettiren yüzde 2,40 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifeler sonrasında satış baskısı etkili oluyor.

Analistler, yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam verisi ve Almanya'da fabrika siparişlerinin takip edileceğini dile getirdi.

ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek, 9.500 ve 9.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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