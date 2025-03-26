Dolar
37.99
Euro
41.04
Altın
3,015.82
ETH/USDT
2,014.10
BTC/USDT
86,559.00
BIST 100
9,649.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON - Trabzon Ortahisar Mehmet Akif Ersoy Camisi’nde Kadir Gecesi idrak ediliyor. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul’da düzenlenen “Şehitlerimizi Anma ve İftar Programı”nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,68 değer kaybederek 9.649,53 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 66,05 puan azalırken, toplam işlem hacmi 130,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,23, holding endeksi ise yüzde 0,34 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,26 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren yüzde 2,76 ile sigorta oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'nin korumacı ticaret tutumuna yönelik belirsizlikler ve jeopolitik gerilimlere yönelik gelişmelerle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, yarın yurt içinde işsizlik oranı, haftalık para ve banka istatistikleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu ara toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de büyüme, bekleyen konut satışları, haftalık işsizlik başvurularının ve Çin'de sanayi karlarının takip edileceğini belirtti.

ABD'de açıklanacak büyüme verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puanın destek, 9.750 ve 9.850 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis personeliyle bayramlaştı
EGM, gözaltında bulunanlara kötü muamele iddiasını yalanladı:
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Türkiye ile Mısır insansız kara araçları üretiminde işbirliği yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği belirlenen zanlı yakalandı

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet