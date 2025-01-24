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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,08 değer kaybederek 10.104,85 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 24.01.2025 - Güncelleme : 24.01.2025
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,91 puan azalırken, toplam işlem hacmi 81,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,36, holding endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,12 ile taş toprak, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın video konferans yöntemiyle katıldığı Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF), jeopolitik risklerin giderilmesine ilişkin mesajları ile petrol fiyatları ve faiz oranlarının düşürülmesi gerektiği yönündeki açıklamalarının ardından pozitif seyir öne çıkıyor.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in bugün piyasalar kapandıktan sonra Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesini açıklaması bekleniyor.

Moody's en son temmuz ayında Türkiye'nin kredi notunu 2 kademe artırmış ve B3'ten B1'e yükseltmiş, not görünümünü pozitif olarak korumuştu.

Analistler, haftaya yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in beklenen Türkiye değerlendirmesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ile ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Fed'in politika faizini sabit bırakmasının, ECB'nin ise politika faizlerinde indirime gitmesinin beklendiğini söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.000 seviyesinin destek, 10.200 ve 10.250 puanın direnç, konumunda olduğunu kaydetti.

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