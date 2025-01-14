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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,18 değer kaybederek 9.715,86 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 14.01.2025 - Güncelleme : 14.01.2025
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,31 puan azalırken, toplam işlem hacmi 99,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,34 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,56 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,73 ile orman kağıt basım, en çok kaybettiren yüzde 2,46 ile spor oldu.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3,3 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Küresel piyasalarda, 20 Ocak'ta göreve başlayacak Donald Trump yönetiminin atacağı adımların etkilerine yönelik belirsizlikler ve enflasyonist baskıların tekrar güç kazanabileceğine ilişkin endişeler öne çıkarken, ABD'de açıklanan ÜFE verisinin beklentilerin altında gelmesi ve ABD'de göreve gelecek yeni yönetimin ek gümrük vergilerinde kademeli bir artırım politikası izleyebileceğine yönelik haber akışı piyasalarda risk algısını bir miktar da olsa azalttı.

Analistler, yarın yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de ve İngiltere'de enflasyon, Almanya'da büyüme, Avro Bölgesinde sanayi üretimi, ABD'de New York Fed imalat endeksi, ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap raporunun piyasaların odağında bulunacağını belirtti.

ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin Fed'in bundan sonraki politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini ve piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.650 seviyesinin destek, 9.900 ve 10.000 puanın direnç, konumunda olduğunu kaydetti.

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