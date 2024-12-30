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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,35 değer kaybederek 9.889,71 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 30.12.2024 - Güncelleme : 30.12.2024
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 135,76 puan azalırken, toplam işlem hacmi 60,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,36, holding endeksi yüzde 2,18 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,04 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 2,58 ile gıda içecek oldu.

Küresel piyasalarda, yılın son iki işlem gününe karışık bir seyirle girilirken, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın ocak ayında görevi devralmasıyla başlayacak yeni döneme ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Çin'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.700 seviyelerinin destek, 10.100 ve 10.200 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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