Dolar
35.02
Euro
36.73
Altın
2,637.16
ETH/USDT
3,838.00
BTC/USDT
103,580.00
BIST 100
9,915.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,95 değer kaybederek 9.915,76 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 18.12.2024 - Güncelleme : 18.12.2024
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

İSTANBUL (AA) -

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 95,51 puan azalırken, toplam işlem hacmi 81,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi yüzde 0,76 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,21 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 2,32 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir öne çıkıyor.

Fed'in bugün politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.

Analistler, Fed'in bu akşamki para politikası kararlarının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE), Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararları ile ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, BoE ve BoJ'un politika faizini sabit bırakmasının beklendiğini aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.850 ve 9.800 seviyelerinin destek, 10.200 ve 10.250 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meclis Araştırma Komisyonu "Sıla bebek" ve "Narin" davalarına gözlemci olarak katılacak
İstanbul'da devrik Beşşar Esed yönetimi hakkında suç duyurusu
Balıkesir'in içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlar alarm veriyor
Eurofighter Typhoon savaş uçağı Mürted Hava Üssü'ne indi
Tapu ve kadastroda "3 boyutlu" dönem başlıyor

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Uluslararası sermaye piyasası otoriteleri Ankara'da bir araya geldi

Borsa güne yatay başladı

Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi

Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu ekimde yükseldi

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu ekimde yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet