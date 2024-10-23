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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,40 değer kaybederek 8.714,69 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
Borsa günü düşüşle tamamladı

Istanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 123,91 puan azalırken, toplam işlem hacmi 83,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,20, holding endeksi yüzde 1,82 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,38 ile gıda içecek, en çok kaybettiren yüzde 2,66 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de yoğunlaşan bilanço sezonunda şirket karlılıklarının ağırlıklı olarak beklentilerden iyi gelmesine karşın yatırımcıların temkinli davranması sonrası karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü ve imalat sanayi imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de yeni konut satışları, haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.600 ve 8.490 puanın destek, 8.900 ve 9.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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