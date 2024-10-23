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Ekonomi

ABD'de mortgage başvuruları temmuzdan bu yana en düşük seviyede

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta değişim göstermeyerek yüzde 6,52 olurken, mortgage başvuru faaliyeti temmuz ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
ABD'de mortgage başvuruları temmuzdan bu yana en düşük seviyede

New York

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 18 Ekim ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 6,7 düşen mortgage başvuruları, üst üste dördüncü hafta azaldı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 5, yeniden finansman başvuruları yüzde 8 azaldı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta değişim göstermeyerek yüzde 6,52 oldu.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 5,94'ten yüzde 5,98'e çıktı.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, mortgage başvuru faaliyetinin temmuz ayından bu yana en düşük seviyeye gerilediğini bildirdi.

Mortgage oranlarının son zamanlarda yükselişte olsa da bir yıl öncesine göre 1 puan düşük olduğuna işaret eden Kan, bunun da bazı ev alıcılarını piyasada tuttuğunu kaydetti.

Kan, bazı pazarlarda konut fiyatlarındaki artışın yavaşladığını, bunun da alıcılara daha fazla seçenek sağladığını ifade etti.

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