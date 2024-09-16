Dolar
34.01
Euro
37.86
Altın
2,581.36
ETH/USDT
2,291.70
BTC/USDT
57,813.00
BIST 100
9,577.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,12 değer kaybederek 9.577,46 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 16.09.2024 - Güncelleme : 16.09.2024
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 108,03 puan azalırken, toplam işlem hacmi 64,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi yüzde 1,16 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,03 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 3,96 ile spor oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının takip edileceği haftaya temkinli başlarken, yurt içinde de gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi.

Analistler, yarın yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi, kapasite kullanım ve Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.550 ve 9.400 puan seviyelerinin destek, 9.750 ve 9.850 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği: Sınırdaki kontroller, Türklere vize sürecini etkilemeyecek
Narin Güran'ın ölümüyle ilgili tutuklanan kişiyle aynı ismi taşımamak için mahkemeye başvurdu
Tunceli'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Diyarbakır'da Narin Güran'ın mezarına ziyaretler sürüyor
Bakan Yerlikaya: Devletimiz tüm kurumlarıyla Hatay'ımızda canla başla çalışmaya devam ediyor

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa haftaya yatay başladı

Küresel piyasalar Fed haftasına temkinli başladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
TCMB'nin eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı

TCMB'nin eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet