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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,74 değer kaybederek 11.089,53 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 23.07.2024 - Güncelleme : 23.07.2024
Borsa günü düşüşle tamamladı

Istanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 83,22 puan azalırken, toplam işlem hacmi 110,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,92, holding endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,97 ile bilişim, en çok kaybettiren yüzde 2,69 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının ABD'deki başkanlık seçimlerinin getirdiği belirsizlikle karışık bir seyir izlediğini belirtti.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, haziran ayında aylık enflasyonun ana eğiliminin belirgin bir zayıflama kaydettiği belirtilerek, "Öncü göstergeler temmuz ayında aylık enflasyonun, para politikasının görece etki alanı dışında kalan yönetilen-yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamaları ile işlenmemiş gıda fiyatlarındaki arz yönlü gelişmeler neticesinde geçici olarak artacağına işaret etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Duyuruda, buna karşın, ana eğilimdeki yükselişin nispeten sınırlı kalacağının öngörüldüğü kaydedilerek, yakın döneme ilişkin göstergelerin yurt içi talebin, halen enflasyonist düzeyde olmakla birlikte, yavaşlamaya devam ettiğini teyit ettiği aktarıldı.

Yarın ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de yeni konut satışları ve Almanya'da GfK tüketici güveninin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek, 11.250 ve 11.350 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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