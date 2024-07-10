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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,49 değer kaybederek 10.743,30 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 53,28 puan azalırken toplam işlem hacmi 103,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,19, holding endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,56 ile gıda içecek, en çok kaybettiren yüzde 2,47 ile bilişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi için "daha fazla iyi veri" aradıklarını vurgulamasının ardından karışık bir seyir izlendiğini belirtti.

Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ve Almanya'da enflasyon, İngiltere'de büyüme ve sanayi üretimi, ABD'de, haftalık işsizlik maaşı başvurularının öne çıkacağını dile getiren analistler, ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek, 10.900 ve 11.000 puanın direnç, konumunda olduğunu kaydetti.

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