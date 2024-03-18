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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,25 değer kaybederek 8.718,11 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 18.03.2024 - Güncelleme : 18.03.2024
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 110,59 puan azalırken, toplam işlem hacmi 72 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,66 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 2,46 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,13 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 4,92 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz kararlarını açıklayacağı haftaya pozitif bir seyirle başladığını belirterek, yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alacağı para politikası kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri, Almanya'da ZEW endekslerinin piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, BoJ'un politika faizini 17 yıl sonra ilk kez artırabileceğinin tahmin edildiğini söyledi.

Japonya'nın en büyük sendika grubunun son otuz yılın en güçlü ücret anlaşmalarını açıklamasının ardından BoJ'un negatif faiz politikasını sonlandıracağına yönelik beklentilerin kuvvetlendiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.700 seviyesinin destek, 9.100 ve 9.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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