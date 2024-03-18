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Ekonomi, Yapay zeka

SEC, iki şirkete yapay zeka kullandıklarına dair yanlış beyanları nedeniyle ceza verdi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yapay zekayı kullandıkları hakkında yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulundukları gerekçesiyle iki yatırım danışmanlığı şirketine 400 bin dolar ceza verdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 18.03.2024 - Güncelleme : 18.03.2024
SEC, iki şirkete yapay zeka kullandıklarına dair yanlış beyanları nedeniyle ceza verdi

New York

SEC'den yapılan açıklamada, yapay zeka kullanımıyla ilgili yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunan Delphia ve Global Predictions aleyhindeki suçlamalarda anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Şirketlerin, SEC'in masraflarını karşılamayı ve toplam 400 bin dolar para cezası ödemeyi kabul ettiği aktarılan açıklamada, Toronto merkezli Delphia'nın 225 bin dolar, San Francisco merkezli Global Predictions'ın da 175 bin dolar ödeyeceği bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen SEC Başkanı Gary Gensler, "Delphia ve Global Predictions'ın müşterilerine ve potansiyel müşterilerine yapay zekayı belirli şekillerde kullandıklarını pazarladıklarını, oysa gerçekte öyle olmadıklarını gördük." ifadelerini kullandı.

Gensler, yatırım danışmanlarının, yapay zeka modeli kullanmadıkları halde kullandıklarını söyleyerek, kamuoyunu yanıltmaması gerektiğini kaydetti.

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