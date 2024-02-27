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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,66 değer kaybederek 9.179,48 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 27.02.2024 - Güncelleme : 27.02.2024
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 154,65 puan azalırken, toplam işlem hacmi 132 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,00, holding endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,36 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 5,73 ile turizm oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) ne zaman faiz indirimine başlayacağına yönelik belirsizliğin devam etmesiyle temkinli bir seyir izlendiğini ifade etti.

Yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi ve dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de büyüme, toptan stoklar, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ekonomik güven endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 seviyesinin destek, 9.350 ve 9.400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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