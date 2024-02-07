Dolar
30.60
Euro
32.95
Altın
2,039.88
ETH/USDT
2,377.30
BTC/USDT
43,150.00
BIST 100
8,843.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,29 değer kaybederek 8.843,01 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,13 puan azalırken, işlem hacmi 133,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,22 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,14 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,76 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 1,87 ile iletişim oldu.

8.939,72 puanla tarihi zirveyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 8.840 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz indirimi konusunda temkinli olunması yönündeki yönlendirmeleriyle karışık bir seyir izlendiğini belirtti.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı yılın ilk "Enflasyon Raporu", haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Japonya'da cari denge, Çin'de enflasyon, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ile toptan stokların takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

TCMB'nin geçen yılın son Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2023 yıl sonu için yüzde 65, 2024 yıl sonu için yüzde 36 olacağı öngörülmüştü.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul merkezli terör örgütü DEAŞ soruşturmasının detaylarına ulaşıldı
Depremde hayatını kaybeden üniversite personeli ve öğrencileri için tören düzenledi
Kar kalınlığının 96 santimetre ölçüldüğü Ardahan'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
Bakan Bayraktar, Zonguldak'ta madencilerle ocağa indi
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: 3 ilde yapmaya başladığımız deprem konutlarında artık son aylara yaklaştık

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa güne rekorla başladı

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet