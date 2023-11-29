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Gazze’li yaralıları taşıyan askeri uçak Etimesgut Havalimanı’na indi. İsrailin Stockholm Büyükelçiliği önünde Filistin’e yönelik saldırılar protesto ediliyor. Filistinli esirlerin serbest bırakılacağı işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Hapishanesi önünde bekleyiş devam ediyor.
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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,04 değer kaybederek 8.009,33 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 84,21 puan azalırken toplam işlem hacmi 82,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi yüzde 0,76 değer kaybetti.

Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 5,01 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Öte yandan bugün ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5,2 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin politikalarının sonuna geldiğine yönelik beklentiler güçlenmeye devam ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın gelecek iki toplantıda politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bankanın enflasyondaki gidişatı bir süre daha izleyebileceği ihtimali de fiyatlamalara yansırken ilk faiz indiriminin haziran toplantısında yapılabileceği öngörülüyor.

Analistler, yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın ve Fed üyeleri açıklamalarının takip edileceğini belirtti.

Veri gündeminde yarın yurt içinde büyüme, yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, haftalık işsizlik başvuruları bekleyen konut satışları, Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Japonya'da sanayi üretimi ve perakende satışların takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 puanın destek, 8.200 ve 8.380 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) 2023 yılının 3. çeyreğinde yıllık yüzde 5,19 arttığını öngörüyor. Ekonomistlerin 2023 yıl sonuna ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 4,31 düzeyinde gerçekleşti.

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