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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 değer kaybederek 8.093,54 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,64 puan azalırken, toplam işlem hacmi 92,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,89, holding endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,89 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise yüzde 3,19 ile sigorta oldu.

Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin politikalarının sonuna geldiğine yönelik fiyatlamaların güçlenmeye devam etmesine karşın gelecek dönemde nasıl bir yol haritası izleneceğine ilişkin belirsizliklerle negatif seyrediyor.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan'ın İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nda yapacağı açıklamaların takip edileceğini belirtti.

Yarın veri gündeminde yurt içinde ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de büyüme, toptan stoklar, Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi ve tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 puanın destek, 8.200 ve 8.380 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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