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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,30 değer kaybederek günü 7.844,80 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 07.11.2023 - Güncelleme : 07.11.2023
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,22 puan azalırken, toplam işlem hacmi 81,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,13, holding endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,57 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 3,24 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin dünkü sözle yönlendirmelerinde, enflasyonla mücadelenin henüz bitmediğine ilişkin vurguyu öne çıkarmasının ardından karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın büyük ihtimalle gelecek üç toplantıda da politika faizini sabit bırakacağı öngörülürken, Fed yetkililerinin açıklamaları yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirdi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de toptan stokların takip edileceğini dile getiren analistler, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da izleneceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.800 ve 7.750 puanın destek, 7.950 ve 8.020 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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