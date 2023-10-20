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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,33 değer kaybederek günü 7.510,68 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 20.10.2023 - Güncelleme : 20.10.2023
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 258,36 puan gerilerken, toplam işlem hacmi 97,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,36, holding endeksi yüzde 3,33 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 5,64 ile madencilik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, Orta Doğu'daki çatışmaların daha da şiddetlenebileceği endişesiyle negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, söz konusu seyirde ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarında, para politikasının daha da sıkılaştırılmasının gerekebileceğini dile getirmesinin etkisinin de olduğunu söyledi.

Powell, ekonomik büyümenin ve iş gücü talebinin dayanıklılığını gösteren son verileri dikkatle izlediklerini belirterek, büyümenin sürekli olarak trendin üzerinde olduğuna veya iş gücü piyasasındaki sıkılığın azalmadığına dair ek kanıtların para politikasının daha da sıkılaştırılmasını gerektirebileceğini kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken kasım toplantısından sonraki süreç için belirsizlikler devam ediyor.

Haftaya Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı faiz kararının piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, veri gündeminde yurt içinde tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi, ABD'de büyüme, kişisel gelir ve harcamalar, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, yeni konut satışları, Çin'de sanayi karları, ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıkacağını vurguladı.

ECB'nin gelecek haftaki toplantısında politika faizini daha fazla artırmasının öngörülmediğini ancak İsrail-Filistin çatışması nedeniyle yükselen petrol ve doğal gaz fiyatlarının bankanın enflasyonla mücadelesini zorlaştırdığını kaydeden analistler, faiz artırım ihtimalinin yeniden fiyatlamalara dahil olmaya başladığını kaydetti.

Analistler, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edildiğini aktararak teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.500 seviyelerinin destek, 7.840 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 35'e çekileceğini tahmin ediyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40 oldu.

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