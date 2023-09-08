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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,15 değer kaybederek günü 8.325,30 puandan tamamlamasına karşın tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Burhan Sansarlıoğlu  | 08.09.2023 - Güncelleme : 08.09.2023
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,37 puan azalırken, toplam işlem hacmi 137 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03 ve holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,22 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 2,14 ile metal, ana sanayi oldu.

Gün içinde 8.398,44 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 8.320 puanın üzerinde dengelendi.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarının sonuna gelmemiş olabileceğine dair artan endişelerle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, son dönemde iş gücü piyasasına ilişkin açıklanan verilerin ardından istihdam piyasasını yumuşatmanın Fed'in enflasyonla mücadele programı kapsamında kritik önem kazanabileceğini ifade etti.

Bugün yurt içinde, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini belirten analistler, haftaya yurt içinde sanayi üretimi ve ödemeler dengesi, iş gücü istatistikleri, bütçe dengesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı, ABD'de enflasyon, ABD'de, Çin'de, İngiltere'de ve Avro Bölgesinde sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.

Haftaya ECB'nin politika faizini sabit bırakmasının beklendiğini ancak olası bir faiz artırımının da masada olduğunu dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 ve 8.500 seviyelerinin direnç, 8.300 ve 8.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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