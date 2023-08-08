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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,78 değer kaybederek günü 7.412,20 puandan tamamladı.

Duhan Değirmenci  | 08.08.2023 - Güncelleme : 08.08.2023
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 57,90 puan azalırken, toplam işlem hacmi 137,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,63 kazanırken, holding endeksi yüzde 1,98 değer kaybetti. En çok kazandıran yüzde 3,50 ile madencilik olurken, en çok kaybettiren yüzde 2,50 tekstil, deri oldu.

7.504,38 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 7.410 puanın üzerinde dengelendi.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikler ve resesyon ihtimalinin yeniden öne çıkmaya başlamasıyla karışık bir seyir izliyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in büyük ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceğini öngördüğünü aktararak, perşembe günü ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin söz konusu fiyatlamalarda oynaklığı artırabileceğini belirtti.

Bu hafta ABD'de gerçekleşecek yaklaşık 103 milyar dolarlık tahvil ihracının da yatırımcıların odağında bulunacağını ifade eden analistler, ihalelerdeki talebin piyasa beklentilerine yönelik önemli mesajlar verebileceğini ve 30 yıllık tahvil ihracında oluşacak faiz oranlarının ve getiri eğrisindeki son durumun yakından takip edileceğini bildirdi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Çin'de enflasyonun öne çıkacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.100 ve 7.300 seviyesinin destek, 7.500 ve 7.750 puanlarının direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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